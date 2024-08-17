Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terör hedeflerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla terörün kökünü kurutmak için hareket eden Mehmetçik, bu kez Irak'ın kuzeyini hedef aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyona dair detayları paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesi yer aldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi