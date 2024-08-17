Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Terörde çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Terörde çözülme sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

Terör hedeflerine yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla terörün kökünü kurutmak için hareket eden Mehmetçik, bu kez Irak'ın kuzeyini hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yapılan operasyona dair detayları paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadesi yer aldı.