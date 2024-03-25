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İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Otobüste bulunan 35 kişiden 23'ü yaralandı.

Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Mersin-Antalya karayolunda Antalya istikametinden Mersin istikametine giderken refüje çarparak devrildi. Kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23’ü yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaza sonrası itfaiye ve karayolları ekipleri bölgede çalışma yaparken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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