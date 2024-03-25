İşçileri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Otobüste bulunan 35 kişiden 23'ü yaralandı.
Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, Mersin-Antalya karayolunda Antalya istikametinden Mersin istikametine giderken refüje çarparak devrildi. Kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23’ü yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaza sonrası itfaiye ve karayolları ekipleri bölgede çalışma yaparken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı