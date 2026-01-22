Çatalca'da iddiaya göre İSKİ'ye ait olan atık su hattında aylar önce arıza meydana geldi. Yaşanan sorun nedeniyle yer altına sızan atık su, tarım arazilerine zarar verdi. Biriken atık suyun içme suyu kaynağı olan Büyükçekmece Barajı'na döküldüğü anlar da havadan görüntülendi.

Çatalca Bahşayiş Mahallesi'nde İSKİ'ye ait atık su boru hattında yaklaşık 3-4 ay önce meydana gelen arıza, çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor. Boru hattındaki sorun nedeniyle atık su yer altından sızarak su kanallarına, oradan da vatandaşların ektiği tarım arazilerine doldu.

İSKİ'den skandal hamle! İçme suyu kaynağı Büyükçekmece Barajı'na atık su akıttılar

Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle çevreye yayılan kötü koku bölge sakinlerinin tepkisini çekerken, atık suyun ekili alanlara zarar verdiği bildirildi.

ATIK SU BÜYÜKÇEKMECE BARAJI'NA DÖKÜLDÜ

Vatandaşlar uzun süredir sorunun giderilmesini beklerken, iddiaya göre tarım arazilerinde biriken atık su daha sonra İSKİ tarafından içme suyu kaynağı olarak kullanılan Büyükçekmece Barajı'na döküldü. Baraja akıtılan atık su havadan da görüntülendi. Görüntülerde, atık suyun baraj havzasına ulaştığı net şekilde görülürken, yaşanan durum çevre ve içme suyu güvenliği açısından endişe oluşturuyor.

"ATIK SUYU BÜYÜKÇEKMECE BARAJI'NA DÖKÜYORLAR"

Bahşayiş Mahallesi sakinlerinden Özcan Öktem konuyla ilgili "Bundan 3-4 ay önce İSKİ'ye ait atık su borusunun patladığını duyduk. Sonrasında bu su tarlalarımıza kadar geldi ve ekinlerimiz zarar gördü. Biz bu suya nasıl bir çözüm bulacaklar diye düşünürken iki gündür bu atık suyu Büyükçekmece Barajı'na döküyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası