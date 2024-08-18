İslam’la şereflendi! İlk cumayı TBMM’de kıldı

İslam dinini tercih eden dünyaca ünlü sporcu ABD’li Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM’deki camide kıldı

İsrail’in Gazze’ye saldırıları karşısında Filistinlilerin onurlu duruşundan etkilenip İslam dinini tercih eden dünyaca ünlü sporcu ABD’li Jeff Monson, Müslüman olduktan sonra ilk cuma namazını TBMM’deki camide kıldı ve ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM TV’ye değerlendirmelerde bulunan Monson, Türkiye’nin Filistin davasındaki duruşunu takdir ettiğini vurguladı.

HER ÜLKE TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALMALI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmanın önemine dikkati çeken Monson “Her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum. Bence her ülke Türkiye’yi örnek alsa, Gazze’deki bu insani krizi hafifletebiliriz. Türk parlamentosu için, Türk halkı için, sadece Filistin halkına değil, bütün Müslümanlara ve genel olarak dünyaya verdiğiniz destek için, dünyayı birbirine yakınlaştırmaya, barış getirmeye çalıştığınız için teşekkür etmek istiyorum” dedi.