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Isparta'da Samed Cendere sopayla darbedilmişti… Hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Isparta&#039;da Samed Cendere sopayla darbedilmişti… Hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

2 Eylül'de Isparta'da çiğ köftecilik yapan O.G. ile Samed Cendere arasında tartışma çıkmış, O.G, Samed Cendere'nin kafasına sopayla vurmuştu. Ağır yaralanan Cendere hastaneye kaldırılmıştı. 25 yaşındaki Cendere hayatını kaybetti.

Kutlubey Mahallesi'nde O.G. (26) ile Ertuğrul Samed Cendere (25) arasında 2 Eylül'de tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.G'nin sopayla darbettiği Cendere yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakemliğince tutuklandı. Kentte çiğ köftecilik yapan O.G'nin ifadesinde Cendere'nin çalışanlarına laf atması nedeniyle kavganın çıktığını ve kendisini savunmak için gencin kafasına sopayla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Hastanede yaşamını yitiren Cendere, kent merkezindeki Dere Mahallesi Mekke Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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