İsrail'in Filistinli mahkumları idam etmesinin önünü açan yasayı kabul etmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları ile İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır?" dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı apartheid değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir?

Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır, 1994'te Güney Afrika'da yıkılan apartheid rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir.

