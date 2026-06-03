Gün içinde hem sıcak hem de bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul’da haftanın en sıcak gününün 29°C ile Perşembe günü olacağını işaret etti. Tek, hafta boyunca bazı illerde ise termometrelerin 35 dereceyi göreceğini açıkladı. İşte son uyarılar…

Türkiye’nin değişken hava durumu kafaları karıştırırken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yeni hava durumu raporunu açıkladı. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, “İstanbul’da en yüksek sıcaklık hangi gün hissedilecek?”, “Sıcaklık hangi illerde 35 dereceyi aşacak?” sorularına cevap verdi. İşte son hava durumu raporunun detayları…

Yeni rapora göre haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde parçalı ve yer yer yağışlı bir hava etkili olacak, iç ve kuzey bölgelerde gök gürültülü sağanaklar görülecek.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek

EN SICAK GÜN PERŞEMBE

Özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşacağını belirten Adil Tek "Bu hafta 28, 29, 30 hatta 30-31 dereceleri İstanbul'da görüyor olacağız" dedi. İstanbul'da hafta ortasına doğru sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesinin beklendiğini belirten Tek, haftanın en sıcak gününün 29°C ile Perşembe günü olacağını işaret etti.

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YAĞIŞ ALARMI SÜRÜYOR

Sıcaklık artışına rağmen yağışların tamamen sona ermediğini söyleyen Tek, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerini sağanak için uyardı. Tek “Yağışlar çok kuvvetli yağışlar değil, kısa süreli geçiyor” dedi.

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"TERMOMETRELER 35'İ GÖRECEK"

Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların hafta boyunca yükseleceğini ifade eden Tek “Aydın'da gördüğünüz gibi sıcaklıklar 34-35 dereceleri görecek yerler de mevcut olacak. İzmir'de sıcaklıklar 28-29 derece seviyelerinde kalacak” diyerek uyardı. Öte yandan Cumartesi günü özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da termometrelerin 35°C'ye ulaşması bekleniyor.

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20 İLDE SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bugün için 20 ilde sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sağanak uyarısı yapılan 20 il ise şöyle;

Sağanak Beklenen İller Kırklareli Afyonkarahisar Adana (iç kesimleri) Burdur Ankara Çankırı Eskişehir Konya Bolu Karabük Kastamonu Amasya Artvin (iç kesimleri) Samsun (iç kesimleri) Trabzon (iç kesimleri) Erzurum Kars Malatya Adıyaman Diyarbakır

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