İstanbul kavrulacak! Prof. Dr. Orhan Şen gün vererek uyardı, yeni sıcak hava dalgası yolda

Son günlerde İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da artacağını söyleyen Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Keşke bu iyi günümüz olsa, pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor" dedi, önemli uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahminlerini paylaştı, sağanak beklenen iller belli oldu. Bugün iç kesimlerdeki sağanak yarın da etkisini hissettirecek, perşembe ve cuma ise İstanbul ve çevresinde yer yer yağmur etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, ilerleyen günler için yeni uyarılar geldi.

CNN Türk'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle İstanbul'u işaret ederek yeni uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların daha da artacağını belirten Şen, "Keşke bu iyi günümüz olsa" deyip pazar gününe işaret etti.

"NEMDEN DOLAYI HİSSETTİĞİMİZ SICAKLIK 39-40 DERECE"

Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Hava hem çok sıcak hem de güneşin dik girdiği saatler. İstanbul'da 33 dereceye varan sıcaklıklar var. Öğle saatlerinde nemin düşük olması gerekmesine rağmen yüzde 70'lerde nem var. Akşamları yüzde 90'a çıkan nemler var. Bu nemden dolayı hissettiğimiz sıcaklık 39-40 derece. Bu haftada da sıcaklık devam edecek. 33 derecenin altına düşmeyecek."

YENİ SICAK HAVA DALGASI YOLDA

"Keşke bu iyi günümüz olsa, pazar günü yeni bir sıcak hava dalgası geliyor" diyen Orhan Şen, "Bugün Ege ve Akdeniz bölgeleri çok sıcak, 40 derece sıcaklıklar var. Kuzeydeki rüzgarlarla 50 dereceyi hissedebiliyorsun. İstanbul'a yarından sonra, perşembe günü Anadolu yakasına yağmur girişi var. Ama bu nem devam edecek" dedi.