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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane'de karayolu kapandı

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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane&#039;de karayolu kapandı

Gündem Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan Gümüşhane'de sağanak yağış etkili oldu. Su baskınları ve taşkınların yaşandığı ilde araçlar çamura gömüldü, karayolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren saat 20.00'a kadar Gümüşhane çevreleri, Rize'nin iç kesimleri ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. Sarı kodlu uyarıların ardından Gümüşhane'de sağanak yağış nedeniyle su baskınları, taşkınlar oluştu, Erzincan karayolu ulaşıma kapandı.

SU BASKINLARI TAŞKINLAR YAŞANDI

Gümüşhane genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane'de karayolu kapandı - 1. Resim

TRAFİK DURDU, KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde sel suları nedeniyle trafik durdu. Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Gümüşhane'de yaşanan sel felaketinden görüntüler...

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane'de karayolu kapandı - 2. Resim

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane'de karayolu kapandı - 3. Resim

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane'de karayolu kapandı - 4. Resim

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