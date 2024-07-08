Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Sağanak yağışın vurduğu Gümüşhane'de karayolu kapandı

Düzenleyen: Baki Sancak 8 Temmuz 2024 18:40 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 19:04 - Güncelleme:

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan Gümüşhane'de sağanak yağış etkili oldu. Su baskınları ve taşkınların yaşandığı ilde araçlar çamura gömüldü, karayolu ulaşıma kapandı.