İstanbul-Londra-Paris üçgeninde film gibi olay! Bir günde 14 milyon liralık vurgun

İstanbul'da 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiliz vatandaşı kadın ve erkek arkadaşı tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Zarftaki euroları kaşla göz arasında cebe atarak kaçan kadının oyunu fark eden emlakçı polise haber verdi, şüphelilerden biri yurt dışına kaçarken uçakta yakalandı. Polis, şimdi kadının ve Türkiye'deki işbirlikçilerinin peşine düştü.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan emlak ofisinde çalışan emlakçı M.G.'ye, iddiaya göre 3 Temmuz günü başka bir emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. gelen daireyi 3.2 milyon euro fiyatla ilana koydu.

Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi ve emlakçıya ilginç bir teklifte bulundu. İngiliz kadın, emlakçıya "Evin satış bedelini 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim, aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz" dedi.

AYNI UÇAK, FARKLI TAKSİLER

Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadın Florentina G.'nin akılalmaz planı devreye girdi. Emlakçıya "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi. Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan erkek arkadaşı da vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

ZARFI ÇANTASINA ATTI, EMLAKÇI İTİRAZ ETTİ

Florentina G. Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin euroyu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı, biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti, 'komisyonu satış bitince alacaksın, paran burada hazır' dedi.

Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

ZARFI AÇINCA ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Zarfı açıp baktığında ise hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

KAPALIÇARŞI'DA KILIK DEĞİŞTİRDİ

Hayatının şokunu yaşan emlakçı durumu polise bildirdi. Ekipler, şüphelileri yurt dışına çıkmadan yakalamak için hemen çalışma başlattı ve emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti.

Kadın paraları aldıktan sonra önce Kapalıçarşı'ya gitti, orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından da Aksaray'da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı erkek arkadaşı aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İki suç ortağı adım adım takip edildi, iki şüphelinin yurt dışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Gıanı Nıcosur S.'yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da o adamın üzerinde bulundu.

Yapılan çalışmalarda İngiliz kadının ise dakikalar önce Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; Florentina'yı daha önceden hiç tanımadığını, İstanbul'da tanıştığını iddia etti. Paraların da kendi parası olduğunu öne sürdü.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi kaçan İngiliz kadının ve yurt içindeki işbirlikçilerinin peşine düştü.