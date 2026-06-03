İstanbul Teknik Üniversite’nin spor salonunda dolandırıcılık! 4,5 milyon liralık haksız kazanç tespit edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi iştiraki spor tesislerinde aralarında yöneticilerinde olduğu şebekenin, gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
- Spor tesisine kapasitesinin üzerinde kayıt yapıldığı tespit edildi.
- Ödemelerin üniversite kasası yerine şahsi hesaplara yatırıldığı belirlendi.
- Organizasyonun yöneticileri olduğu iddia edilen Gökhan K. ve Mehmet İ.'nin, internet üzerinden yatırılan paraları kendi hesaplarına ve tanıdıklarının hesaplarına aktardığı saptandı.
- Toplamda 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
- Aralarında yönetici eşleri, arkadaşları ve bazı çalışanların da bulunduğu toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
- Şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan K. ifade vermezken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi iştiraki spor tesislerinde gelirlerdeki düşüş ile giderlerdeki artışı fark eden spor tesisi şirketinin genel müdürü, durumu polise bildirdi. Şikayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tesisteki dolandırıcılık düzeni ifşa oldu.
TUZAK İFŞA OLDU
Yapılan incelemelerde, 300 kişilik olan spor tesisine kapasitenin üzerinde kayıt yapıldığı, ödemelerin üniversite kasası yerine şahsi hesaplara yatırıldığı belirlendi.
ŞÜPHELİLER ‘YÖNETİCİ’ ÇIKTI
Yapılan incelemelerde organizasyonu yönettiği iddia edilen Gökhan K. ve Mehmet İ.'nin internet üzerinden yatırılan paraların bir kısmını kendi hesaplarına, bir kısmını ise çalışanlar ve arkadaşlarının hesaplarına aktardığı tespit edildi.
4,5 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ
Polis, aralarında yönetici eşleri, arkadaşları ve bazı çalışanların da bulunduğu bir yapı ile üyeliklerden elde edilen gelirlerin kişisel hesaplara aktarıldığını ifşa etti. Toplamda 4,5 milyon liralık haksız kazanç sağlandığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İFADE VERMEDİ
Şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan K.'nin emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullanırken, diğer şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.