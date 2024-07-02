Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Ümraniye, Kavga, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da tartışmanın bıçaklı saldırıya dönüştüğü bir kavga daha yaşandı. Ümraniye'deki bir pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen müşteri, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Müşteriyi bıçaklayanın pastane sahibinin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir pastane sahibi ile pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen şahıs arasında kavga çıktı. Pastane sahibinin kardeşi müşteriyi bıçakladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 1. Resim

TUVALETİ KULLANMAK İSTEDİ KAVGA ÇIKINCA BIÇAKLANDI

Olay, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir pastanede geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Arda E. isimli bir kişi pastanenin tuvaletini kullanmak istedi.

Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taşındı.

Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu. Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı.

İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 2. Resim

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölümKelime Oyunu'ndan ayrılmıştı! Ali İhsan Varol'un yeni adresi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölüm - GündemBeton pompasının altında kaldı! İnşaatta feci ölümMadımak olayında hayatını kaybedenler anıldı - GündemMadımak olayında hayatını kaybedenler anıldıArdahan'da meydana gelen selde evleri ve tarım arazilerini su bastı - GündemTemmuz selle başladı! Evleri su bastıBoşandığı eşini öldüren kişi intihar etti - GündemÖnce boşandığı eşini ardından kendini öldürdüMSB'den Suriye'ye operasyon: 13 terörist öldürüldü - GündemMSB'den Suriye'ye operasyon: 13 terörist öldürüldüMİT'ten Kayseri ve Suriye'deki olaylarla ilgili açıklama: Provokatörler yakalandı - Gündem"Provokatörler yakalandı"
Sonraki Haber Yükleniyor...