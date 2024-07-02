İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 12:11 - Güncelleme:

İstanbul, Ümraniye, Kavga, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da tartışmanın bıçaklı saldırıya dönüştüğü bir kavga daha yaşandı. Ümraniye'deki bir pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen müşteri, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Müşteriyi bıçaklayanın pastane sahibinin kardeşi olduğu ortaya çıktı.