İstanbul Ümraniye'de tuvalet tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da tartışmanın bıçaklı saldırıya dönüştüğü bir kavga daha yaşandı. Ümraniye'deki bir pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen müşteri, tartıştığı kişi tarafından bıçaklandı. Müşteriyi bıçaklayanın pastane sahibinin kardeşi olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir pastane sahibi ile pastanenin tuvaletini kullanmak isteyen şahıs arasında kavga çıktı. Pastane sahibinin kardeşi müşteriyi bıçakladı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
TUVALETİ KULLANMAK İSTEDİ KAVGA ÇIKINCA BIÇAKLANDI
Olay, Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bulunan bir pastanede geçtiğimiz akşam saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Arda E. isimli bir kişi pastanenin tuvaletini kullanmak istedi.
Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermedi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taşındı.
Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu. Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı