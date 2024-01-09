İstanbul’a kar mı yağıyor? 9 Ocak İstanbul’da nerelere kar yağıyor, kar yağışı ne kadar sürecek?

9 Ocak 2024 14:16 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 14:17

İstanbul’a kar mı yağıyor, ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul’un bazı kesinlerinde kar yağışı olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Peki, İstanbul’a kar mı yağıyor, kar yağışı nerelerde oluyor? İşte İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek yanıtı haberimizde…

İSTANBUL’DA KAR MI YAĞIYOR?

Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. İstanbul’da kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde görüldü. Kar yağışı genel olarak karla karışık yağmur şeklinde etkili oluyor.

İSTANBUL’DA KAR NERELERE YAĞDI?

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görülüyor. Avrupa Yakası'nda ise Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Esenyurt ve Kağıthane'de sulu karın yağdığı gözlendi.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK, DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye’nin, bugünden itibaren hem Balkanlar hem de Sibirya’dan gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. Yağışlar, yurt genelinde yarından itibaren kara dönüşecek. Uzmanlar “Karadeniz üzerinden gelen yağışlı havayla birlikte bugün öğle saatlerinden itibaren yurdun kuzey batı kesimlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olması bekleniyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirmişti. AKOM, sıcaklıkların 16 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanmıştı.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da 5 günlük hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 0’ın altına kadar düşecek.