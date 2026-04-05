Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda planlı elektrik kesintisi uygulayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kesinti, 22 ilçe ve çok sayıda mahallede toplam 9 saat sürecek.

Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Beşiktaş, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa yer alıyor.

BEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden tedbirlerini alması gerektiğini belirtti. Kesintinin enerji altyapı çalışmalarından kaynaklandığı ifade edildi.

