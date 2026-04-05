İstanbul'da 22 ilçede 9 saatlik elektrik kesintisi
İstanbul’da 7 Nisan 2026 Pazartesi günü elektrik kesintisi olacak ilçeler belli oldu. BEDAŞ'tan yapılan açıklamada Avrupa Yakası’nda 22 ilçede 9 saat sürecek planlı elektrik kesintisi yapılacak.
- Kesinti, enerji altyapı çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
- Kesintiden etkilenen ilçeler arasında Arnavutköy, Beşiktaş, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa yer alıyor.
- BEDAŞ, vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları konusunda uyardı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un Avrupa Yakası’nda planlı elektrik kesintisi uygulayacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre kesinti, 22 ilçe ve çok sayıda mahallede toplam 9 saat sürecek.
Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Arnavutköy, Beşiktaş, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Esenler, Güngören, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Bağcılar, Sultangazi, Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa yer alıyor.
BEDAŞ, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önceden tedbirlerini alması gerektiğini belirtti. Kesintinin enerji altyapı çalışmalarından kaynaklandığı ifade edildi.
