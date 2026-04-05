İstanbul’da 2025’te 395 bin KADES ihbarı alındı. Polis ekipleri, acil durumlarda olay yerine ortalama 5 dakika içinde ulaşarak kadın ve çocukların güvenliğini sağladı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet vakalarına en kısa sürede müdahale ederek, kadınların ve çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES, acil durumlarda kadınların tek dokunuşla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlıyor.

Uygulama üzerinden yapılan ihbarlar doğrudan en yakın polis ekiplerine iletilirken, olaylara hızlıca müdahale ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KADES kapsamında 2025 yılı içerisinde 394 bin 486 ihbar aldı. Bu ihbarların öncelikli olarak değerlendirilmesi sayesinde ekipler olay yerlerine 5 dakika içinde ulaştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Seyhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KADES'in 2018'den itibaren ülke genelinde kullanıldığını hatırlattı.

Uygulamanın şiddeti daha kısa sürede önlemek için geliştirildiğini ve Türkiye'deki tüm kadınların uygulamayı ücretsiz indirebileceğini vurgulayan Öztürk, "Sadece kadın vatandaşlar indirebilir, Android ve IOS uygulamalarından arama butonuna 'KADES' yazdıktan sonra indirilebilir. Uygulamamız ücretsizdir. Kendisi veya herhangi birisine şiddet uygulandığında KADES butonuna bastığı zaman en yakın devriye ya da motorize ekiplerimiz olay yerine intikal ederek müdahale ediyor. Olay yerine en yakın ekip intikal eder, o da maksimum 3 veya 5 dakika içerisinde gelmektedirler." dedi.



