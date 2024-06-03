İstanbul'da 4 kilogram altın çalan hırsızların soygunu Hollywood filmlerini aratmadı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:03 - Güncelleme:

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki soygun herkesi şaşkına çevirdi. Kuyumcunun yanında bir yer kiralayan hırsızlar, kendi dükkanlarından delik açarak kuyumcudaki kasaya ulaştılar. 4 kilogramlık altın çalan hırsızlar, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.