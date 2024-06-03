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İstanbul'da 4 kilogram altın çalan hırsızların soygunu Hollywood filmlerini aratmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da 4 kilogram altın çalan hırsızların soygunu Hollywood filmlerini aratmadı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki soygun herkesi şaşkına çevirdi. Kuyumcunun yanında bir yer kiralayan hırsızlar, kendi dükkanlarından delik açarak kuyumcudaki kasaya ulaştılar. 4 kilogramlık altın çalan hırsızlar, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da filmlere konu olacak bir hırsızlık olayı yaşandı. 2 şüpheli 4 kilogram altını çaldıktan sonra yakalandı. Soygun görüntülerinin ortaya çıkmasıyla, hırsızlarının planını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

HIRSIZLAR KUYUMCUNUN YANINDA DÜKKAN KİRALADI 

Akılalmaz soygunu gerçekleştirilen şüpheliler yakalanırken, hırsızlık işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 20 Mayıs tarihinde saat 00.00 sıralarında Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu dükkanı olan K.A. işyerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını gördü. İş yeri sahibi, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul'da 4 kilogram altın çalan hırsızların soygunu Hollywood filmlerini aratmadı - 1. Resim

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin kuyumcunun alt katında bulunan dükkanı kiraladıkları ardından dükkandan açtıkları delikle, kasaya ulaştıklarını belirlendi. İşyeri güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin tam olarak kasanın altını oksijen kaynağıyla deldikleri sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

Çalışmaların devamında, kimlikleri tespit edilen Esat İ. (48) ile Mahmut Can Y. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da 4 kilogram altın çalan hırsızların soygunu Hollywood filmlerini aratmadı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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