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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı
Bilgilerinize sunarız."
Anadolu Ajansı / Abdullah Keleş - Gündem