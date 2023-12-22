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    İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

    İstanbul&#039;da bazı vapur seferleri iptal edildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

    Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında seferlerin ikinci duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

    Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Değerli yolcularımız,

    Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

    Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı

    Bilgilerinize sunarız."

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    Vapur SeferleriIstanbul
    Haberler > Gündem > İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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