İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı

İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
İstanbul&#039;da fırtına! Ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bakırköy'de devrilen ağaç nedeniyle 2 kişi yaralandı, Bağcılar'da ise park halindeki 2 otomobilin üzerine ağaç devrildi.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi.

2 KADIN YARALANDI

Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı - 1. Resim

ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı - 2. Resim

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da fırtına! Ağaçlar devrildi, 2 kişi yaralandı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

