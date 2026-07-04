İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da hareketli anlar! Silahla kuyumcu soydular: Zanlılar her yerde aranıyor
Maltepe'de motosikletli maskeli ve silahlı 2 şüpheli bir kuyumcuyu soydu. Tezgah üzerinde bulunan altın bilezikleri alarak olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Özetle Dinleİstanbul'da hareketli anlar! Silahla kuyumcu soydu...
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Gündem 2 dk önce
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına motosikletli ve maskeli iki kişi tarafından silahlı soygun gerçekleştirildi.
- Olay 11.00 sıralarında meydana geldi.
- Şüpheliler motosikletli ve maskeliydi.
- Şüphelilerin silahlı olduğu belirtildi.
- Tezgah üzerindeki altın bilezikler çalındı.
- Polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Saat 11.00 sıralarında motosikletli ve maskeli olan 2 kişi, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi.
Silahlı oldukları belirtilen şüpheliler, tezgah üzerinde bulunan bir miktar altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
POLİS HER YERDE HIRSIZLARI ARANIYOR
Ekipler iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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