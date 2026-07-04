Maltepe'de motosikletli maskeli ve silahlı 2 şüpheli bir kuyumcuyu soydu. Tezgah üzerinde bulunan altın bilezikleri alarak olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saat 11.00 sıralarında motosikletli ve maskeli olan 2 kişi, Maltepe Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi.

Silahlı oldukları belirtilen şüpheliler, tezgah üzerinde bulunan bir miktar altın bileziği alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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Ekipler iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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