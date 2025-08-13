Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da havai fişekle yangın çıkardı! Suç üstü yakalandı

İstanbul'da havai fişekle yangın çıkardı! Suç üstü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da havai fişekle yangın çıkardı! Suç üstü yakalandı
Havai Fişek, Yangın, Maltepe, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Maltepe'de otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, havai fişek atarak yangını çıkardığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Bölgede yapılan aramada bir havai fişek rampası bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe'de otluk alanda havai fişek atarken yangın çıkardığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Başıbüyük Mahallesi Gürler Caddesi'ndeki otluk alanda dün havai fişek atılmasından dolayı çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli H.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da havai fişekle yangın çıkardı! Suç üstü yakalandı - 1. Resim

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelinin savcılıkta, "Dün alkol kullandıktan sonra merak ettiğim için havai fişek satın aldım. Sonrasında ikametime yakın bulunan bir yerde havai fişekleri yaktım. Söz konusu yer yandı ve söndürmeye çalıştım ancak başaramadım. Daha sonra korktuğum için oradan uzaklaştım. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım. Yangını çıkartmak gibi bir amacım yoktu." şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

İstanbul'da havai fişekle yangın çıkardı! Suç üstü yakalandı - 2. Resim

İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.G. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gümrük idaresindeki 550 araç kül oldu! Zararın boyutu sarsıcıÖzlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'den açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor? CHP'den açıklama - GündemÖzlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor?Meteoroloji'den fırtına uyarısı! İstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecek - Gündemİstanbul ve 10 ilde 4 gün sürecekDatça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem - GündemDatça açıklarında 4,3 büyüklüğünde depremBakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştü - GündemBakan Fidan Katar'da! El Sani ile görüştüCHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı - GündemÖzgür Özel hakkında soruşturma başlatıldıTel Aviv'den itiraf niteliğinde sözler: Erdoğan oyun oynamıyor, İsrail'in hayalini bitiriyor  - Gündem"Erdoğan oyun oynamıyor, hayallerimizi bitiriyor"
Sonraki Haber Yükleniyor...