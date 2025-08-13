Suriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada alevler yükseliyor

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, aşırı sıcaklar nedeniyle iki ilde eş zamanlı olarak 6 farklı noktada orman yangınları çıktığı bildirildi.

SURİYE'DE 6 NOKTADA YANGIN

Haberde, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ancak engebeli arazi, rüzgar ve zorlu iklim koşulları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği kaydedildi.

Hama kırsalındaki Gab Ovası bölgesine bağlı Mirdaş, Nebi Tıyb, İnnab ve Tahunet Halave köylerinin yangın tehdidi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.