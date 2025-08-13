Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada alevler yükseliyor

Suriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada alevler yükseliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıklarının aşırı derecede artmasıyla küresel çapta orman yangınları meydana gelmeye devam ediyor. Suriye'de, aşırı sıcaklar nedeniyle iki ilde eş zamanlı olarak 6 farklı noktada orman yangınları çıktığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, aşırı sıcaklar nedeniyle iki ilde eş zamanlı olarak 6 farklı noktada orman yangınları çıktığı bildirildi.

Suriye'de orman yangınları: 6 ayrı noktada çıktı - 1. Resim

SURİYE'DE 6 NOKTADA YANGIN

Haberde, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ancak engebeli arazi, rüzgar ve zorlu iklim koşulları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği kaydedildi.

Hama kırsalındaki Gab Ovası bölgesine bağlı Mirdaş, Nebi Tıyb, İnnab ve Tahunet Halave köylerinin yangın tehdidi nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'in Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki: Haddini bildirmekten asla geri durmayız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiası - Dünya"İsrail'e ihracat askıya alındı" sözleri gösteriş miydi? Almanya için denizaltı satışı iddiasıNorveç’te korkunç siber saldırı! Rus hackerlar barajı ele geçirdi: Baraj kapaklarını saatlerce açık kaldı - DünyaNorveç’te Rus hackerlar barajı ele geçirdiMusk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! 'Beyin çipi' savaşları başlıyor - DünyaMusk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! Ezeli rakibinden darbeF-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak! Türkiye'nin göz bebeği için kollar sıvandı - DünyaF-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak!Büyük İsrail 'yalanına' sert tepki! "Ülkelerin egemenliğine tehdittir" - DünyaBüyük İsrail 'yalanına' sert tepki!Kınadığı başına geldi! Trump’tan bir gaf daha: St. Petersburg’a 'Leningrad' dedi - DünyaTrump’tan bir gaf daha
Sonraki Haber Yükleniyor...