İstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sarıyer'de bir kafe önünde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaçan 3 şüpheli ise aranıyor.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafeteryanın önünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kafeteryanın kapısında silahlı çatışmaya döndü.

Saldırıya karışan 3 şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri Ayrancı ve Koyuncu’ya müdahale etti. Çıkan çatışmada Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybederken Umut Koyuncu ise sol ayağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koyuncu’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

1 SİLAH, 8 ADET BOŞ MERMİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, kafeterya ve çevresinde uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Mazlum Ayrancı’nın cesedinin yanında 1 adet silah, kafeterya çevresinde ise 8 adet 9 mm boş kovan bulundu.

Öte yandan olay yerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen bir otomobilde de inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından polis ekipleri kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.