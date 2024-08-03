Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde paniğe neden olan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Arnavutköy’de denizde patlamamış havan mermisi bulundu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sahilde yüzen vatandaşlar, denizde patlamamış havan mermisi buldu.

Havan mermisi jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu - 1. Resim

VATANDAŞLAR SAHİLE ÇIKARTTI

Arnavutköy Yeniköy Sahili’nde öğle saatlerinde denizde yüzen vatandaşlar patlamamış bir havan mermisi buldu. Çevredekiler tarafından sahile çıkartılan havan mermisi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemeleri esnasında sahili ve çevresini vatandaşların girişine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

ALAN TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Havan mermisi daha sonra jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin havan mermisinin bulunduğu alan ve çevresini bir müddet girişe kapatmaya devam edeceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya-Ukrayna Savaşı yayılıyor! Karadeniz'de denizaltı vuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da orman yangını! Saatler oldu, müdahaleler sürüyor - GündemHatay'da orman yangını! Saatler oldu, müdahaleler sürüyorMTA raporları açıklandı! O ilde 7,5 şiddetinde deprem uyarısı - GündemO ilde 7,5 şiddetinde deprem uyarısıTerör örgütü PKK/KCK'ya büyük darbe! Üst düzey terörist tutuklandı - GündemPKK/KCK'ya büyük darbe! Üst düzey sorumlu tutuklandıİzmir'in ardından Malatya'da elektrik faciası! 16 yaşındaki Batuhan canından oldu - Gündemİzmir'in ardından Malatya'da elektrik faciası!Şehit Heniyye'nin son çağrısı! Ayasofya'da büyük Filistin mitingi - GündemŞehit Heniyye'nin son çağrısı!Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu! - GündemKabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durdu!
Sonraki Haber Yükleniyor...