İstanbul'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde paniğe neden olan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Arnavutköy’de denizde patlamamış havan mermisi bulundu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde sahilde yüzen vatandaşlar, denizde patlamamış havan mermisi buldu.

Havan mermisi jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

VATANDAŞLAR SAHİLE ÇIKARTTI

Arnavutköy Yeniköy Sahili’nde öğle saatlerinde denizde yüzen vatandaşlar patlamamış bir havan mermisi buldu. Çevredekiler tarafından sahile çıkartılan havan mermisi, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerindeki incelemeleri esnasında sahili ve çevresini vatandaşların girişine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

ALAN TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Havan mermisi daha sonra jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Ekiplerin havan mermisinin bulunduğu alan ve çevresini bir müddet girişe kapatmaya devam edeceği öğrenildi.