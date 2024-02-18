Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > İstanbul'da lüks sitede korku dolu anlar! Otopark cayır cayır yandı

    İstanbul'da lüks sitede korku dolu anlar! Otopark cayır cayır yandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul, Yangın, Acıbadem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir lüks sitenin otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki bir otomobil alev alev yanmaya başladı. 1 kişi dumandan etkilendi.

    İstanbul'da lüks sitede korku dolu anlar... Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya Tower Residence'ın otoparkında yangın çıktı. Bir otomobilin cayır cayır yandığı yangında 1 kişi zehirlendi.

    LÜKS SİTEDE KORKUTAN YANGIN

    Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem’ de Akasya Tower Residence’da meydana geldi. Otoparkın -4’üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    İstanbul'da lüks sitede korku dolu anlar! Otopark cayır cayır yandı

    ARAÇ CAYIR CAYIR YANDI, 1 KİŞİ ZEHİRLENDİ

    1 araç alevlere teslim olurken bir vatandaş ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi. 

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Yangına kısa sürede müdahale edildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve otoparktaki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre yangının sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 9. yılında anıldı - GündemFırat Çakıroğlu, ölümünün 9. yılında anıldıCHP'de şimdi de adaylık isyanı! Vatandaşlardan Kemal Deniz Bozkurt’a destek - GündemCHP'de şimdi de adaylık isyanı!Malatya'da deprem! İşte ilk veriler - GündemMalatya'da deprem! İşte ilk verilerDiyarbakır'da 9 kişi hayatını kaybetmişti! Arazi çatışmasının detayları kan dondurdu - GündemArazi çatışmasının detayları kan dondurduMaden kazasının boyutu gözler önünde! TGRT Haber olay yerinde - GündemFacianın 6. günü... Dehşetin boyutu gözler önünde!Türkiye'nin NATO'ya katılımının 72. yıl dönümü! MSB özel klip yayınladı - GündemMSB özel klip yayınladı, Türkiye müttefiklere mesaj yolladı!İBB adayı Murat Kurum: Fetret dönemi bitecek, emanet ehline teslim edilecek - Gündem"Fetret dönemi bitecek, emanet ehline teslim edilecek"Marmara Denizi'nde batan geminin su altı görüntüleri ortaya çıktı - Gündemİşte batan geminin su altındaki görüntüleriAntalya'da çocuk oyun parkında ceset bulundu, görmek isteyenler polisi çileden çıkardı - GündemDuyan çocuk oyun parkına akın etti!Erzincan İliç'teki maden kapatılacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı - GündemErzincan İliç'teki maden kapatılacak mı?
    Sonraki Haber Yükleniyor...