İstanbul'da lüks sitede korku dolu anlar! Otopark cayır cayır yandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir lüks sitenin otoparkında yangın çıktı. Otoparktaki bir otomobil alev alev yanmaya başladı. 1 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'da lüks sitede korku dolu anlar... Üsküdar Acıbadem'de bulunan Akasya Tower Residence'ın otoparkında yangın çıktı. Bir otomobilin cayır cayır yandığı yangında 1 kişi zehirlendi.

LÜKS SİTEDE KORKUTAN YANGIN

Yangın, saat 17.00 sıralarında Üsküdar Acıbadem’ de Akasya Tower Residence’da meydana geldi. Otoparkın -4’üncü katında bulunan bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

ARAÇ CAYIR CAYIR YANDI, 1 KİŞİ ZEHİRLENDİ

1 araç alevlere teslim olurken bir vatandaş ise dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir vatandaşa ise bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından oksijen verildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yangına kısa sürede müdahale edildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve otoparktaki güvenlik kameralarının kayıtlarına göre yangının sebebinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor.