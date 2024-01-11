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İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ahmet Polat
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda yatırımcıları dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 8'i Türk 65'i yabancı 73 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor..
Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi