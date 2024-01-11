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    İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda yatırımcıları dolandıran çete çökertildi. Operasyonda 8'i Türk 65'i yabancı 73 şüpheli yakalandı.

    İstanbul&#039;da &#039;Sibergöz-13&#039; operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da “SİBERGÖZ-13” Operasyonu düzenlendi. 8’i Türk Vatandaşı, 65’i Yabancı Uyruklu olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar geliyor..

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İstanbul'da 'Sibergöz-13' operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
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