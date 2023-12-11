İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

11 Aralık 2023 09:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:24

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı-İhlas Haber Ajansı

Güngören'de iki grup arasında tartışma çıktı ve çatışma yaşanınca kan aktı. Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

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Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Boş kovan ve delil toplayan ekipler, kurşunların hedefi olan bina ve araçlarda incelemede bulundu.