İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı! Avcılar'daki kahvehanede yaralılar var
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da bir kahvehaneye uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralandı.
İstanbul'da uzun namlulu silahlı saldırı... Avcılar'da bir kahvehaneye yapılan saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER ATEŞ AÇTI
Edinilen bilgilere göre olay saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, beyaz bir araçla gelip uzun namlulu silah ve tabancayla sokaktaki bir kahvehaneye ateş açtı. Saldırı sonrası 3 şüpheli, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.
YARALILAR VAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Saldırıda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kolundan yaralanan 2 kişi ayakta tedavi ederken, diğer 2 yaralıyı ise hastaneye kaldırdı.
Karnına mermi isabet eden yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI
Olayı anlatan ve o sırada kahvehanede olan görgü tanığı Naci Bulut, “Gelip, 6 el silah sıktılar. Sonra 1'i karnından, 1'i bacağından 2 kişi de kolundan yaralandı. Kaç senelik bir kahve, bir şey olacak bir yer değil. Ben oradaydım. Bana gelseydi, her tarafım paramparça olurdu. 25 senedir gelip gideriz, böyle bir şey olmamıştı” dedi.
EKİPLER GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olay yerinde inceleme yapan Avcılar Emniyetine bağlı polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem