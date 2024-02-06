İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? Zirvedeki il şaşırtmadı

Türkiye İstatistik Kurumu, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin nüfusu 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Böylece son bir yılda Türkiye'nin nüfusu 92 bin 824 kişi artmış oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi olarak kayıtlara geçti. Nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL GÖÇ VERDİ

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. İstanbul, son verilerle Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünü oluşturdu. Megakenti 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR ASLEN NERELİ?

Verilerin ardından megakentte en çok nerelilerin yaşadığı merak konusu oldu. Peki İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli? İşte detaylar...

İlk sırada çoğu kişi için şaşırtıcı olmayacak bir ilimiz bulunuyor. Verilere göre İstanbul'da en çok Sivaslı var. Megakentteki Sivaslı sayısı mevcut olarak 754.327 civarında.

Sivas'ı Karadeniz'in incisi Kastamonu izliyor. İstanbul'da yaşayan Kastamonulu sayısı 544.060.

Üçüncü sırada başka bir Karadeniz kenti olan Ordu yer alıyor. Megakentte 515.544 Ordulu yaşıyor.

Ordu'nun ardından sırada Giresun var. Hesaplamalara göre İstanbul'da yaşayan Giresunluların sayısı 482.530 civarında.

Beşinci sırada İç Anadolu şehri Tokat bulunuyor. 478.587 Tokatlı İstanbul'da ikamet ediyor.

Altıncı sırada 450.286 kişi ile Erzurum var.

Yedinci sırada ise 419.224 kişi ile Malatya bulunuyor.

Sekizinci sırada 415.022 kişi ile Samsun yer alıyor.

Samsun'u 411.065 ikamet sayısıyla Trabzon izliyor.

Onuncu sırada ise 365.925 kişi ile Sinop yer alıyor.