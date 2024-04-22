İstanbul'da zincirleme tır kazası
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Ataşehir'de bir tır kavşaktan dönerken kontrolden çıktı, park halindeki 2 tıra çarptı. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıkarak 2 tıra çarptı.
Kaza alanına sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan tır sürücüsünün 2,85 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı