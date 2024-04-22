İstanbul'da zincirleme tır kazası

İstanbul Ataşehir'de bir tır kavşaktan dönerken kontrolden çıktı, park halindeki 2 tıra çarptı. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıkarak 2 tıra çarptı.

Kaza alanına sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan tır sürücüsünün 2,85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı.