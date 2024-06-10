İstanbul'un en işlek viyadüğü 10 gün kapalı olacak!

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Haziran 2024 16:34 - Güncelleme: 10 Haziran 2024 16:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bayrampaşa'daki Sağmalcılar Viyadüğü'nde depreme karşı güçlendirme çalışması yapılacak. Bu nedenle İstanbul'un en işlek viyadüklerinden biri olan Sağmalcılar Viyadüğü 10 gün süreyle 23.00 ile 06.00 arasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.