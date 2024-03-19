İzmir metrosunda dehşete düşüren anlar! Seferler gecikince makinisti dövmeye kalktılar

Sabah saatlerinde teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli gerçekleştirildiği İzmir metrosunda dehşet anları yaşandı. Bazı yolcular metro kapısını tekmeleyip makiniste saldırmaya kalkıştı o anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir metrosunda sabah saatlerinde seferlerde yaşanan gecikme nedeniyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, istasyonda yoğunluk oluşturan vatandaşlar isyan etti.

METRO KAPISINI TEKMELEYİP...

Bazı vatandaşlar metro kapısını tekmelerken, ‘bilerek hareket etmediğini’ sandıkları makiniste saldırmaya kalkıştı. Metro kapısını tekmelenmesi, makiniste gösterilen tepki, istasyonda oluşan yoğunluk ve Konak İstasyonu’nda iki kişi arasında yaşanan kavga ise vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, İzmir Metro'dan yapılan açıklamada, "İzmir Metrosu'nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.