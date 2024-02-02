İzmir'de taksi cinayetinde kan donduran detay! Zanlı şoförün kızını aramış: "Baban ölecek ambulansı ara"

Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir'deki taksi cinayetinde yeni detay ortaya çıktı. Taksici Oğuz Erge üşümesin diye aldığı yolcu tarafından öldürülmüştü. Taksi şoförünü üç kurşunla öldüren zanlının telefonu alıp kızını aradığı ve "Baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara" öğrenildi.

İzmir'de, soğukta üşmesin diye aldığı son müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Taksici Oğuz Erge bugün memleketi Aydın’da toprağa verilirken, cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

TAKSİCİNİN KIZINI ARADI

Gaziemir ilçesinde taksi şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Oğuz Erge, maskeli bir yolcu tarafından arkasından 3 el ateş edilerek öldürülmüştü.

Yanlış adresler vererek şoförü tenha bir noktaya doğru çeken Delil Aysal'ın cinayetin hemen ardından taksici Oğuz Erge'nin telefonunu alarak kızını aradığı öğrenildi.

"BABAN KAN KAYBINDAN ÖLECEK AMBULANSI ARA"

Erge'nin komşularından Aslan Kocalar, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kimseye zararı olmayan kendi halinde biriydi. Vuran kişi telefonu alıyor ve kızını arıyor. En son aradığı kişi kızıymış. Demiş ki 'Senin baban kan kaybından ölecek. Ambulansı ara.' Sonra arabada ne varsa alıp, yüzüne bir kez vurup, 'herkese güvenme' diyor. Annesi, kardeşler burada oturuyor. Beraber yaşıyorlar" dedi.

"İYİ NİYETİN KURBANI OLDU"

Erge'nin kullandığı taksinin sahibi Murat Akbaba, "Taksiyi saat 03.00'da Oğuz'a teslim ettim. O gün o çalışacaktı. Saat 04.00'te gelen telefonla acı olayı öğrendim. Üzücü bir durum. Diyecek bir şey yok. Konuşmaları duyuluyor. 'Zaten ben de şimdi aracı yeni aldım. Yarın sanayiye götüreceğim' diyor. Araçta hasar vardı. Boya kaporta olacaktı. Tamamıyla iyi niyeti güzel bir insandı. Allah rahmet etsin. Oğuz, müşteri olarak aracına aldığı kişiye 'Hava soğuk. O nedenle seni aldım' diyor. O kişinin 'Zaten geçen 3 araba beni almadı' diye karşılık vermesi üzerine Oğuz 'Seni bu halde kar maskeli almazlar' diyor" ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM BULUNMALI"

Oğuz Erge'nin taksici arkadaşlarından Oktar Karakoç da, "Oğuz'u uzun yıllardır tanıyorum. Çok iyi, saygılı, efendi biriydi. Kendi halindeydi. Onu kaybettiğimiz için üzgünüm. Taksicilerin çok sorunları var. Şimdi taksici, müşteriyi almak için durmadı mı suç. Buna bir çözüm bulunması lazım. Taksiciler olarak biz, kimin iyi kimin kötü niyetli olduğunu bilemeyiz. Buna bir çözüm bulunması gerek. Korunmak istiyoruz" diye konuştu.

DEPREMZEDELERİ ÜCRETSİZ TAŞIDI

Soğukta müşterisi üşümesin diye alan ve 3 kurşunla vurulan Oğuz Erge'nin, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası İzmir'e gelen depremzedeleri de ücretsiz taşıdığı ortaya çıktı.

ZANLININ İLK İFADESİ

Cinayeti işleyen maskeli Delil Aysal ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Aysal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Delil Aysal'ın ifadesinde taksiye gasp amacıyla binmediğini, olayı planlamadığını, tamamen spontane geliştiğini söylediği öğrenildi.