İzmir'deki orman yangınında tutuklama!

Türkiye, son aylarda dört bir yanında baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İzmir'de çıkan orman yangınına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

MİNÜBÜSTE ÇIKIP TÜM ORMANI SARMIŞTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Buca ilçesinde otoyolda minibüste başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin gözaltına alınan servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden şüpheli ile sonradan gözaltına alınan aracı kiralayan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü, aracı kiralayan ve egzoz tamirini yapan şüpheliler tutuklanmaları, aracın tescil sahibi olan sürücü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına, diğer şüphelilerin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

OLAY

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden şüpheli ile aracı kiralayan kişi emniyet ekiplerince gözaltına alınmıştı.