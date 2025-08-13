İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı! Kahraman itfaiyecilerin görüntüleri gündem oldu

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Buca'daki orman yangını ekiplerin hummalı çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Saatlerce durmadan alevlerle mücadele eden ekiplerin ormanda dinlendikleri görüntüler ise gündem oldu.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Buca ilçesi kesimi Mustafa Kemal Mahallesi mevkiinde ilerleyen minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KAHRAMANLARIN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Yangınla mücadele eden itfaiyecilerin ve orman işçilerinin görüntüleri ise gündem oldu.

Saatlerce dinlenmeden canlarını hiçe sayarak alevlerle mücadele eden kahramanlar, ormanda yerde dinlenirken görüntülendi. Şartların zorluğuna aldırmayan kahramanların görüntüleri bir defa daha onlara ne kadar minnet duyulması gerektiğini hatırlattı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Öte yandan Gaziemir ilçesi Beyazevler Mahallesi'ne kadar yaklaşan yangın, ormanlık alana yakın bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin etti. Geceyi bir hayli zor geçiren mahalle sakinleri, yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür etti.

"ALEVLER 10 METRE BOYUNA ULAŞTI"

Komşularıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyleyen mahalle sakini Yücel Özden, TOMA araçlarının da yangın bölgesine geldiğini anlattı. Özden, "Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Çok kötü bir şeydi. Alevler 10 metre boyuna ulaştı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

