İzmir’i sağanak vurdu

İzmir’de akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi; bazı evleri su basarken, çok sayıda araç su altında kaldı. Buca başta olmak üzere birçok ilçede sel, taşan rögarlar ve altyapı hasarı nedeniyle ulaşım aksadı, üç ilçede ise su kesintisi yaşandı.