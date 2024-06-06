İzmit'te tecavüz dehşeti! Hamile bıraktığı kız çocuğunu bıçakladı

Kocaeli'de yaşayan 16 yaşındaki bir kız çocuğu, 1 yıl boyunca şantaj yapılarak cinsel istismara uğradı. Bir süre sonra hamile olduğu öğrenilen 16 yaşındaki kız 24 yaşındaki Ş.G. isimli cinsi sapık tarafından karnından bıçaklandı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında meydana gelen olayda 24 yaşındaki Ş.G. isimli şahıs, 1 yıldır hayatını kararttığı 16 yaşındaki bir çocuk karnındaki bebekle bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Ş.G., 16 yaşındaki N.C.S. isimli eski sevgilisinin evinin önüne giderek nöbet tuttu. Kızın eve geldiğini gören Ş.G. önünü keserek, kendisiyle gelmesi için tehdit etti. N.C.S'nin gitmek istememesi üzerine Ş.G., ekmek bıçağıyla kızı karnından ve sırtından bıçakladı. Ş.G. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan N.C.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zanlı Ş.G. aynı gün polis ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan N.C.S. de uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

5 AYLIK HAMİLEYMİŞ

N.C.S. ile Ş.G'nin bir yıldır sevgili olduğu, 16 yaşındaki kızın şantajla bir yıl boyunca Ş.G'nin cinsel istismarına maruz kaldığı ve şiddet gördüğü, artık yaşananlara dayanamayıp ayrılınca da bıçaklandığı öğrenildi. N.C.S'nin bıçaklandığı tarihte 5 aylık hamile olduğu ve bir bebek dünyaya getirdiği de öğrenildi.

"SUÇSUZUM" DEDİ BERAATINI İSTEDİ

Olaya ilişkin davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraatını talep etti. Sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verilirken, ayrıca sanık hakkında cinsel istismar suçundan da dava açıldığı öğrenildi.