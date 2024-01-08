Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli!

8 Ocak 2024 22:56 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 23:00

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan son duyuruya göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferleri normale döndü.