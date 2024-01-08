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    Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli!

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

    Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli!
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

    Metro İstanbul'dan yapılan son duyuruya göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferleri normale döndü.

     

     

    TramvayKabataşKaza
    Haberler > Gündem > Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli!
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