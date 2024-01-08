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Kabataş-Bağcılar tramvay seferlerine kaza engeli!
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Baki Sancak
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki trafik kazası dolayısıyla seferler Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattına girmesi ve yolun kapanması nedeniyle seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.
Metro İstanbul'dan yapılan son duyuruya göre T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferleri normale döndü.