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Kabine toplantısında gündem ekonomi ve teröre peş peşe darbe

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kabine toplantısında gündem ekonomi ve teröre peş peşe darbe
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Ekonomideki adımlarla birlikte terör örgütlerine düzenlenen operasyonlar ve Gazze'nin özgürlüğü ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine bugün toplanıyor. Önemli başlıklar arasında ekonomi, terörle mücadele ve dış politika var.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE DİKKATLER OVP'DE

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

DIŞ POLİTİKADA HEDEF GAZZE'NİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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