Kadıköy sahilinde gezerken denize düşen kadını son anda kurtardılar

Kadıköy sahilinde gezen bir kadın dengesini kaybederek deniz düştü. Boğulma tehlikesi geçiren genç kadını, çevredeki vatandaşlar denize atlayarak kurtardı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki sahilde gezen genç kadın, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşlar kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark edip deniz atladı.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Kadıköy'de denize düşen bir kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların genç kadını kurtarmak için denize atladığı anlar cep telefonları ile kaydedildi.

Denize atlayanlar boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtardı.

Denize düşen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.