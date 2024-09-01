Kadıköy'de organize hayvan katliamı! Kedi ve köpekleri zehirlediler

Kadıköy'deki çeşitli mahallelerde çok sayıda kedi ve köpeğin zehirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kedi ve köpekler, zehirli sosis ve tavuk gibi yiyeceklerle zehirlendi. Toplu hayvan katliamına vatandaşlar tepki gösterdi. Hayvanların organize bir şekilde zehirlendiği iddia edildi.

İstanbul Kadıköy'de kedi ve köpekler zehirli yiyecekler yedirilerek zehirlendi. Yaşananların ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, vatandaşlar duruma sessiz kalmadı.

Olay Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı.

ZEHİRLİ TAVUK VE SOSİS YEDİRDİLER

İddiaya göre, sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi.

Her gün düzenli olarak sokak kedilerini besleyen vatandaşlar zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak yerde çırpındığını görünce kedileri veterinerlere götürdü.

BELEDİYE EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bu zehirlenme olayının sadece bir mahallede olmadığını anlayan ve 15 taneden fazla kedinin zehirlendiğini öğrenen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sokaklar temizlendi ve zehirlenen kediler veterinerlere götürüldü. Yapılan toplu kedi katliamı nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayvanların organize bir şekilde kasten zehirlendiği iddia edildi.