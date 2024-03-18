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Haberler > Gündem > Kafede başladı, caddeye taştı! Kavgayı kimse ayıramadı, o anlar kamerada

Kafede başladı, caddeye taştı! Kavgayı kimse ayıramadı, o anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakehir'de bir kafede başlayan kavga büyüyerek caddeye kadar taştı. Etraftakiler kavgayı ayırmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı.

Başakşehir Başak Mahallesi’ndeki bir kafede bulunan 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Grubun tartışması dışarıda da devam etti.

Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Birbirine tekme ve tokatla saldıran şahıslar araya giren polislere rağmen kavgaya devam etti.

Kafede başladı, caddeye taştı! Kavgayı kimse ayıramadı, o anlar kamerada - 1. Resim

Birbirlerine araçların üzerinden atlayarak saldıran şahısların kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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