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Kağıthane'de Emir Berk'in ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü alkollü çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Kağıthane, Trafik Kazası, Alkol, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

8 yaşındaki Emir Berk, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde düğün arabasının yanındayken üstüne beton arabasının devrilmesiyle hayatını kaybetmişti. Beton mikserinin sürücüsü için yapılan kan testinin sonuçları çıktı. 0,40 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü adliyeye sevk edildi.

Kağıthane’de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk’in hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede yapılan kan testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkan şoför, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de Emir Berk'in ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü alkollü çıktı - 1. Resim

Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga (52) yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.’ye (41) ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Kağıthane'de Emir Berk'in ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü alkollü çıktı - 2. Resim

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edilmişti. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga ise polis eşliğinde hastaneye götürülmüştü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı’nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Çocuğun annesinin “çocuğum yok, çocuğumu verin” feryatları yürekleri dağlamıştı.

Kağıthane'de Emir Berk'in ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü alkollü çıktı - 3. Resim

FECİ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan feci kazanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli şekilde viraja giren beton mikserinin çocuğun üzerine ve araca devrildiği görülüyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.

Kağıthane'de Emir Berk'in ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü alkollü çıktı - 4. Resim

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI, ARACINDA ALKOL ŞİŞELERİ BULUNDU

Öte yandan olaydan sonra hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga’nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri kamyonun şoför kısmında alkol şişeleri ele geçirdi.

Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen şoför Toyga, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sormasında “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de Emir Berk'in ölümüne neden olan beton mikserinin sürücüsü alkollü çıktı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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