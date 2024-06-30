Kağıthane'de korkunç olay! Beton mikseri, gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk öldü... O anlar kamerada

Kağıthane'de beton mikserinin gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Polis, inceleme başlattı.

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Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi.

Kazada gelin arabasının önünde duran bir çocuk, hayatını kaybetti. Haberi alan anne, olay yerinde isyan etti.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.