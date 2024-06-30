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Kağıthane'de korkunç olay! Beton mikseri, gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk öldü... O anlar kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kağıthane, Trafik Kazası, Itfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kağıthane'de beton mikserinin gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı. Polis, inceleme başlattı.

Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi.

Kağıthane'de korkunç olay! Beton mikseri, gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk öldü... O anlar kamerada - 1. Resim

Kazada gelin arabasının önünde duran bir çocuk, hayatını kaybetti. Haberi alan anne, olay yerinde isyan etti.

Kağıthane'de korkunç olay! Beton mikseri, gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk öldü... O anlar kamerada - 2. Resim

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.Kağıthane'de korkunç olay! Beton mikseri, gelin arabasının üzerine devrildi: 1 çocuk öldü... O anlar kamerada - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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