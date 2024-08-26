Kani Derici ve Ferit Bilmez'e büyük operasyon! 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-20' operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kuyu-20'ye dair detayları paylaştı.

Yerlikaya, İstanbul’da elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez’in yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-20' operasyonunda 11 şüphelinin yakalandığını ve hepsinin tutuklandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursu olsun organize suç örgülerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya şu detayları paylaştı:

ÇOK SAYIDA TABANCA VE DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu; 15 adet ruhsatsız tabanca ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."