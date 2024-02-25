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    • Haberler > Gündem > Kapalıçarşı'yı sarsan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

    Kapalıçarşı'yı sarsan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Cinayet, Kapalıçarşı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kapalıçarşı'da esnaf olan iş insanı Abdülkadir Altuğrul'un lüks evinin otoparkında tek kurşunla öldürülmesine ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili aralarında iş insanının eşi ve sağ kolunun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sağ kolunun tetikçi tutup iş adamını öldürttüğü iddia edildi.

    Kapalıçarşı 5 Ocak'ta esnaflarından iş insanı Abdülkadir Altuğrul'un ölümüyle sarsıldı. Başakşehir'deki kan donduran olayda Altuğrul, yaşadığı lüks evinin otoparkına tam aracına bineceği sırada ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü.

    Yanında ona yardım eden kapıcı ise olay anına birebir şahit oldu. Ne yapacağını bilemeyen adam hemen durumu polise bildirdi. Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada ise kan donduran iddialar ortaya çıktı.

    Kapalıçarşı'yı sarsan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

    SAĞ KOLU TETİKÇİ Mİ TUTTU?

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan kamera çalışmalarında şüphelinin kimliği tespit edildi. Elde edilen bilgilerle birlikte iddiaya göre iş adamını yanında uzun süredir çalışan sağ kolu olarak bilinen birisi tetikçi tutarak vurdurtmuştu. İddianın devamı ise iş adamının eşinin de bu olayda bir müdahalesinin olabileceğini değerlendirildi.

    Kapalıçarşı'yı sarsan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

    İŞ ADAMININ EŞİ TUTUKLANDI

    Cinayet Büronun uzman dedektifleri bu tespitler üzerine önceki gün düğmeye bastı ve operasyon gerçekleştirildi. Birçok adrese yapılan baskınlarda iş adamının sağ kolu ve iş adamının eşinin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Kapalıçarşı'yı sarsan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - 3. Resim

    Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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