Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’nda görev yapan bir gümrük memuru, araç kontrolü sırasında iki otomobil arasında sıkışarak ağır yaralandı. Gurbetçi şoför ise vitesi geri almak isterken yanlışlıkla ileri aldığını söyledi.

Edirne’de Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bir otomobilin aniden hareket etmesi sonucu gümrük memuru Y.A. araçların arasında kaldı. Yaralı memur, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YANLIŞLIKLA VİTESİ İLERİ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Kazaya karışan yabancı plakalı otomobilin sürücüsünün Türk vatandaşı bir gurbetçi olduğu öğrenildi. Sürücü, aracının otomatik vites olduğunu ve geri vitese takacağını zannederken yanlışlıkla ileri vitese taktığını söyledi.

Yaşanan kaza anı ise gümrük sahasında bulunan gurbetçiler tarafından anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

