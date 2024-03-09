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'Kaplanlar' suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Kaplanlar' olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan "Ayhan Bora Kaplan" suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha tutuklandı. Tutuklanan kişi sayısı 39'a yükseldi.

Ankara'da yeraltı dünyasında "Kaplanlar" olarak bilinen suç örgütünün yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Kaplan suç örgütü soruşturmasında 8 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 39'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütünün Mali Yapılanmasına yönelik 5 Mart günü düzenlenen operasyonla "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçuna karıştıkları değerlendirilen 26 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 3’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerden 3 şüpheli hakkında ev hapsi cezası uygulandığı, 8 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan örgüt lider ve yöneticisi 4 şahıs hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığının aklanması" suçundan tutuklama kararı verildiği öğrenildi. Ayhan Bora Kaplan isimli suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında günümüze kadar 39 şüpheli şahıs tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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