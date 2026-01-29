Yalancı bahar hafta sonu etkisini yitirecek. Trakya'dan itibaren havaların soğumaya başlaması beklenirken, bazı illerde sıcaklıkların 13 derece kadar düşmesi öngörülüyor. 20 il de sarı kodla uyarıldı. İşte hava durumu ile ilgili beklentiler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriş yapıyor. Geçen hafta yurt genelinde etkili olan bahar havasının hafta sonundan itibaren yerini tekrar kışa bırakması bekleniyor.

29 Ocak Perşembe hava durumu haritası

Yağışların bugün batı illerinin büyük çoğunluğunda etkisini göstermesi bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde de sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun ise kar yağışlı olması öngörülüyor.

20 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji, 20 ile de sarı kodlu uyarı yaptı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. O iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karaman, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak

Pazartesi gününden itibaren havalar soğuyacak

YENİ HAFTADA DONACAĞIZ

Pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak havaların soğumaya başlaması ve karın tekrar gelmesi bekleniyor. Bugün Kırklareli ve Edirne'de 12 derecelerde olan hava sıcaklığı pazartesi günü sıfırın altında 1 dereceye kadar düşecek. 15 dereceleri gören İstanbul'da ise hafta başı sıcaklık 9 derecenin altına inecek.

