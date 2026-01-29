Kara kış geri geliyor! Sıcaklık çakılacak: 20 ile sarı kodlu uyarı
Yalancı bahar hafta sonu etkisini yitirecek. Trakya'dan itibaren havaların soğumaya başlaması beklenirken, bazı illerde sıcaklıkların 13 derece kadar düşmesi öngörülüyor. 20 il de sarı kodla uyarıldı. İşte hava durumu ile ilgili beklentiler...
- Türkiye, hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.
- Batı illerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar yağışı bekleniyor.
- Meteoroloji, 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yaptı.
- Pazartesiden itibaren Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar önemli ölçüde düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriş yapıyor. Geçen hafta yurt genelinde etkili olan bahar havasının hafta sonundan itibaren yerini tekrar kışa bırakması bekleniyor.
Yağışların bugün batı illerinin büyük çoğunluğunda etkisini göstermesi bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Nevşehir ve Karaman çevrelerinde de sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun ise kar yağışlı olması öngörülüyor.
20 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 20 ile de sarı kodlu uyarı yaptı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. O iller şöyle sıralandı:
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karaman, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak
YENİ HAFTADA DONACAĞIZ
Pazartesi gününden itibaren Trakya'dan başlayarak havaların soğumaya başlaması ve karın tekrar gelmesi bekleniyor. Bugün Kırklareli ve Edirne'de 12 derecelerde olan hava sıcaklığı pazartesi günü sıfırın altında 1 dereceye kadar düşecek. 15 dereceleri gören İstanbul'da ise hafta başı sıcaklık 9 derecenin altına inecek.