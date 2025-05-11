Karar emniyetten geldi, Metro İstanbul duyurdu! O hatta seferlere düzenleme
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşleri nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Travmay Hattı'ndaki seferlerde düzenlemeye gidildi.
Metro İstanbul'dan, mega kentlileri ilgilendiren önemli bir duyuru geldi.
EMNİYET KARARIYLA DÜZENLEME
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş