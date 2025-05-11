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Karar emniyetten geldi, Metro İstanbul duyurdu! O hatta seferlere düzenleme

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Karar emniyetten geldi, Metro İstanbul duyurdu! O hatta seferlere düzenleme
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşleri nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Travmay Hattı'ndaki seferlerde düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'dan, mega kentlileri ilgilendiren önemli bir duyuru geldi.

Karar emniyetten geldi, Metro İstanbul duyurdu! O hatta seferlere düzenleme - 1. Resim

EMNİYET KARARIYLA DÜZENLEME

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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