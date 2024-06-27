'Kargocu' yalanıyla kapıyı açtırdı, genç kadına dehşeti yaşattı! Çocuğu ile tehdit etti

Antalya'da bir evin kapısını kargocu olduğunu söyleyerek açtıran maskeli hırsız önce ev sahibi genç kadını darp etti, ardından 1,5 yaşındaki kızını kaçırmakla tehdit ederek 5 adet altın ve 2 küpeyi alarak kayıplara karıştı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Ayşe Demirtaş isimli genç kadın evde otururken kapı çaldı. Kapıdaki kişi 'kargocu' olduğunu belirtince şüphelenmeyen Demirtaş kapıyı açtı.

KAFASINI DUVARA VURDU, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kadının kapıyı açması ile eve giren maskeli hırsız, genç kadının kafasını duvara vurdu ve kısa süreli baygınlık geçirmesine neden oldu. Kendisine geldiğinde evin talan edildiğini gören Demirtaş, darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını fark etti.

1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUYLA TEHDİT ETTİ

Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine maskeli hırsıza çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdi. Yüzünde maske, elinde eldiven olduğu belirtilen hırsız, genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtı.

Başına darbeler alan Ayşe Demirtaş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.